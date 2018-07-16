Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона прибыл в Беларусь

Аргентинец Диего Марадона, назначенный в середине мая председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест», в понедельник прибыл в Брест. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Аргентинца встречали в местном аэропорту девушки в национальных белорусских костюмах. По традиции Марадоне преподнесли хлеб-соль. Почётного гостя встречали представители ФК «Динамо-Брест», которые прибыли в аэропорт на автомобилях представительского класса, украшенных символикой клуба.





Знаменитый аргентинец поцеловал руку и дотронулся ею до земли. На выезде из аэропорта кортеж остановился, Марадону приветствовали местные жители. Больше всего повезло юному брестчанину Глебу Скращуку, которому Марадона оставил автограф на футбольном мяче.





В понедельник в Бресте запланирована пресс-конференция Марадоны. Вечером аргентинец будет присутствовать на матче между «Динамо» и «Шахтёром» (Солигорск).

Контракт 57-летнего Марадоны с командой рассчитан на три года. Сообщалось, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

«Динамо-Брест» после 15 игр чемпионата Беларуси идёт на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков. В настоящее время команду возглавляет белорусский специалист Сергей Ковальчук. Брестский клуб является обладателем Кубка (2007, 2017) и Суперкубка страны (2018). Также на счету клуба бронза чемпионата Беларуси 1992 года.

Легенда футбола

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской «Барселоной». За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешёл в итальянский «Наполи», где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, ещё по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008-2010-х годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира-2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011-2012). 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года он покинул этот пост.