Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира

Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв команду Хорватии в финале чемпионата мира в России.



Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 4:2.



Счёт был открыт на 18-й минуте в результате автогола хорватского форварда Марио Манджукича, на 28-й минуте его партнер по команде Иван Перишич забил ответный мяч. Французы вышли вперед на 38-й минуте, когда Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).



После перерыва Поль Погба (59) и Килиан Мбаппе (65) увеличили преимущество французов. На 69-й минуте Манджукич, подкараулив ошибку вратаря соперника Уго Льориса, забил второй гол сборной Хорватии в матче.

Ликующие парижане вышли на Елисейские поля, чтобы вместе отпраздновать победу сборной Франции на чемпионате мира по футболу, завершившемся в воскресенье вечером в Москве. Рекордное число болельщиков — более 90 тысяч — смотрели матч в фан-зоне на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни, а после известия о победе дружно направились на главную авеню города.

«Франция — чемпион мира!», «Спасибо, Синие!», — восторженно скандировали болельщики всех возрастов.





Приветственные возгласы тонули в звуках «Марсельезы», которая объединила в едином порыве французов и гостей столицы. Участники шествия были облачены в синие майки в честь национальной сборной, у каждого в руках — французский триколор. Париж пел, танцевал, праздновал эту незабываемую победу.

Праздничные манифестации прошли и в других мегаполисах — в Лилле, Бордо, Марселе, Руане, Тулузе. В Лионе главная площадь города полностью заполнена торжествующими болельщиками.

Еще до финального свистка стало известно, что Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит уже в понедельник примут в Елисейском дворце игроков национальной сборной и членов их семей. До этого футболисты совершат победную прогулку по Елисейским полям, чтобы поблагодарить соотечественников за поддержку на протяжении всего чемпионата в России.

Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году на домашнем мундиале. На чемпионате мира 2006 года сборная Франции дошла до финала, где по пенальти уступила итальянцам. Для сборной Хорватии выступление на турнире в России стало лучшим в истории. В 1998 году хорваты стали бронзовыми призерами чемпионата мира.