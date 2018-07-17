Финалистов ЧМ-2018 торжественно встретили дома

Эммануэль Макрон с супругой приедет в Москву на финал ЧМ

Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира

Сборные Франции и Хорватии последними покинули чемпионат мира по футболу. Первые вернулись на родину с заветным Кубком мира, вторые совершили настоящий прорыв, дойдя до финала.

Сборной Франции по футболу, вернувшейся в понедельник из России с чемпионским кубком ФИФА, оказали королевский приём на родине. Под радостный гул болельщиков новые чемпионы мира торжественно проехали по Елисейским полям.





Несмотря на более чем 30-градусную жару, болельщики начали собираться на главной авеню ещё рано утром. Уже за несколько часов до прибытия победителей парижский проспект был заполнен до отказа. Некоторым посчастливилось наблюдать за триумфальным шествием чемпионов с балконов домов.

Самые верные поклонники сборной пришли в майках цвета национальной сборной. У многих в руках был французский триколор или плакат с надписью «Спасибо, Синие!» (Merci Les Bleus!).

Появление чемпионов вызвало у соотечественников настоящий прилив восторга. Футбольные фанаты встретили сборную радостными и оглушительными возгласами «Вперёд, Синие!» (Allez Les Bleus!).

Автобус сборной с надписью «Чемпионы мира» сопровождал эскорт полицейских машин и мотоциклов. На подъезде к Парижу к кортежу начали присоединяться мотоциклисты с французскими флагами.

В Париже футболисты поднялись на верхний открытый этаж автобуса, чтобы оттуда приветствовать соотечественников. На Елисейских полях даблдекер сопровождали несколько десятков сотрудников полиции.

После триумфальной прогулки по Елисейским полям даблдекер с игроками сборной направился в президентскую резиденцию, где футболистов и их близких ждали президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит, собравшие по этом случаю многочисленных гостей.

Президентская чета вышла встретить тренера Дидье Дешама и его подопечных на ступени Елисейского дворца. Во дворе исторической резиденции они сделали совместное фото и вместе спели «Марсельезу». По почётной красной ковровой дорожке хозяева и гости поднялись в президентские апартаменты.

Президент Франции поблагодарил игроков национальной сборной за победу в чемпионате мира, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, и пожелал им никогда не забывать о своих истоках.

«Спасибо вам за победу, мы вами гордимся», — сказал президент, обращаясь к чемпионам мира. «Я благодарю тренера Дидье Дешама и всю его прекрасную команду, которая продемонстрировала единство и сплоченность», — подчеркнул глава государства.

Макрон призвал футболистов всегда помнить о своих корнях. «Не забывайте, откуда вы. Помните, что за вами — родители, ваш клуб, который вас сформировал, вся Франция», — сказал президент.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Эмманюэль Макрон решил наградить игроков сборной Франции за победу на ЧМ-2018 орденами Почётного легиона. Дата вручения высшей французской награды пока держится в секрете.

Сборную Хорватии, уступившую французамв финале мундиаля, на родине также встречали как героев. Подопечные Златко Далича произвели настоящий фурор на турнире, сумев дойти до финала, где в зрелищной игре уступили Франции – 2:4.

Фанаты и все желающие поблагодарить спортсменов за выход в финал чемпионата начали собираться на площади ещё с утра понедельника.

Число людей, встречавших в Загребе вернувшуюся на родину сборную Хорватии – серебряного призёра Чемпионата мира 2018 года, по разным источникам превысило 300 тысяч.

Несмотря на поражение, хорватские болельщики организовали своей национальной сборной невероятный приём. На главной площади Загреба имени Бана Елачича собралась многотысячная толпа, которая вышла на улицы города поприветствовать своих любимцев.





Кроме того, на всем пути следования кортежа с автобусом национальной команды фанаты организовали настоящий живой коридор.

В воскресенье 15 июля сборная Франции в финальном матче чемпионата мира одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Франция во второй раз в истории стала победителем мирового первенства. Впервые французская сборная одержала победу на ЧМ в 1998 году. Тогда футболисты, в числе которых был нынешний тренер сборной Дидье Дешам, завоевали для Франции первую звезду, символизирующую чемпионский титул.

Сборная Хорватия впервые в своей истории участвовала в финале чемпионата мира по футболу, что тоже стало своего рода победой.