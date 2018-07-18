В Перу ребёнка назвали в честь капитана сборной Хорватии Луки Модрича

Хорватия впервые в истории вышла в финал ЧМ

Фанат из Перу решил переехать в Россию после ЧМ-2018

Жители небольшого города Хаэн региона Кахамарка в Перу, вдохновившись успехами капитана сборной Хорватии Луки Модрича на чемпионате мира по футболу, назвали своего новорожденного ребёнка в его честь.

Как сообщает портал Nacional, малыш родился 12 июля. Днём ранее команда Хорватии обыграла англичан и вышла в финал чемпионата мира, который проходил в России.

Хорваты в финале мирового первенства проиграли команде Франции со счётом 2:4, а Модрич был признан лучшим игроком турнира.

В целом перуанцы любят называть новорожденных детей именами знаменитых спортсменов. Так, согласно данным органов гражданской регистрации Перу, в стране проживают 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси, 23 Антуана Гризманна, четыре Тони Крооса и три Неймара.