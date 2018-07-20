Неймар и сборная Бразилии чаще других упоминались в Twitter во время ЧМ-2018

Сборная Бразилии обыграла сербов и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Социальная платформа Twitter активно использовалась в период проведения Чемпионата мира по футболу в России, говорится в сообщении администрации Twitter.

В период с 14 июня по 15 июля в соцсети было размещено около 115 миллиардов публикаций на тему мундиаля в России.

Наибольшее число твитов пришлось на период финального матча Франция-Хорватия.

Наиболее активный поток комментариев и публикаций пришёлся на период после четвёртого гола нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота сборной Хорватии.

Среди команд-участниц чемпионата больше всего твитов посвящено сборной Бразилии, в частности её нападающему Неймару.

Кроме финальной игры между Францией и Хорватией, самыми упоминаемыми матчами ЧМ-2018 в Twitter стали Бразилия-Бельгия (четвертьфинал) и Бразилия-Мексика (1/8 финала).

Футболистами с наибольшим числом твитов, помимо Неймара, стали Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Филиппе Коутиньо.

В топ-5 команд с наибольшим количеством твитов вошли сборные Бразилии, Франции, Аргентины, Англии и Португалии.