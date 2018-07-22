В Стамбуле прошёл межконтинентальный заплыв через Босфор

В Стамбуле в воскресенье прошёл 30-й ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор (Samsung Bosphorus Cross).

В заплыве, организованном Национальным олимпийским комитетом Турции, приняли участие 2.419 человек из 55 стран мира. В ходе соревнований пловцы преодолели расстояние в 6,5 километров, проплыв из азиатской части Стамбула на европейскую.

Первое место среди мужчин занял Догукан Улач из Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) с результатом 46 минут 58 секунд.





Второе место занял турок Эрге Дждан Гезмиш — 47 минут 14 секунд, в то время как третьим стал американец Александр Костич — 47 минут 41 секунда.

Среди женщин первое место заняла турецкая спортсменка Хиляль Зейнеп Сарач с результатом 50 минут 30 секунд. Второе место заняла её соотечественница Бусе Топчу — 50 минут 40 секунд, опередив американку Эми Дантзлер, которая взяла третье место, на 10 секунд.

Первый заплыв через Босфор состоялся в 1989 году. Тогда в нём приняли участие 68 пловцов. С тех пор заплыв стремительно набирает популярность.

В числе участников заплыва — чемпион мира и Европы Денис Силантьев из Украины. За заплывом также наблюдал олимпийский рекордсмен, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.



