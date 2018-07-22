Украинский боксер Усик победил россиянина Гассиева, став абсолютным чемпионом мира

Обладатель чемпионских поясов WBO и WBC в первом тяжелом весе украинец Александр Усик в ночь на воскресенье в Москве победил чемпиона мира по версиям IBF и WBA россиянина Мурата Гассиева, став победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом мира.



Усик победил Гассиева по очкам. Поединок стал главным событием вечера бокса, прошедшего в спорткомплексе «Олимпийский».



Усик вошёл в историю



Вечер бокса в Москве подвел черту под первой частью амбициозного и престижного проекта, затеянного организаторами WBSS. Усик стал первым победителем дебютного сезона турнира (второй финальный поединок стартовой серии в другой весовой категории состоится в сентябре).



Россиянин ранее в двух предыдущих поединках нокаутировал в США поляка Кшиштофа Влодарчика, а в Сочи — кубинца Юниера Дортикоса. Усик дважды выступал в гостях, в Германии выиграв у немца Марко Хука, а в Риге — у латвийца Майриса Бриедиса.



В первых раундах, проходивших в позиционной борьбе, Усик старался работать на дистанции и переиграть соперника. А Гассиев искал счастья в ближнем бою и ударах левой рукой по корпусу. А в концовке четвертого периода россиянин потряс челюсть оппонента ударом справа. В первой половине боя украинец выбрасывал больше ударов, но многие из них приходились в перчатки. Россиянин делал ставку на одиночные выпады, но было заметно, что ему не получается подстроиться под игровую манеру противника.



В заключительной трети боя Усик за счёт активности, движения и серийных атак смотрелся предпочтительнее, а тактика Гассиева выглядела несколько прямолинейной. Положение мог спасти только нокаутирующий удар, но возможности для него опытный украинец так и не предоставил, контролируя ход боя и уверенно доведя его до победы.



После финального гонка боксеры обнялись и что-то с улыбкой говорили друг другу, Мурат и Александр не раз подчеркивали, что с уважением относятся друг к другу.

Лебедев и Белью являются потенциальными соперниками Усика

Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) «в отпуске» россиянин Денис Лебедев может стать следующим соперником Усика. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

«Мы размышляем над этим», - сказал собеседник агентства. Менеджер Усика Эгис Климас сообщил ТАСС, что боксер с высокой долей вероятности перейдет в супертяжелый вес.

«Я слышал, что Тони Белью хочет боксировать с победителем прошедшего боя. Он недавно очень красиво победил Дэвида Хэя. От этого, я думаю, можно начинать. Но нужно все взвесить, может, еще есть хорошие и денежные бои в текущем весе, нужно двигаться шаг за шагом», — сказал Усик журналистам.

Лебедев в настоящий момент проводит подготовку в Лос- Анджелесе. В своем последнем поединке в сентябре прошлого года он победил австралийца Марка Флэнэгана. Белью же в мае нынешнего года повторно победил бывшего чемпиона мира Дэвида Хэя.

Жуков, Сигал, Михалков…



Поединок, который по праву можно назвать одной из самых ярких страниц в летописи первого тяжелого веса, вызвал немало интереса у известных людей. Вечер, к примеру, посетили бывший глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, министр спорта России Павел Колобков, знаменитый американский актер и режиссер, мастер смешанных единоборств Стивен Сигал, старающийся не пропускать вечера бокса маститый режиссер Никита Михалков, экс-чемпион мира WBA в супертяжелом весе Николай Валуев.



Среди почетных гостей можно было увидеть члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева, президента IBF Дэрила Пиплса, известных российских хоккеистов Евгения Малкина и Кирилла Капризова, именитого украинского боксера Александра Гвоздика. И если на первых поединках было немноголюдно, то к заключительным боям, начавшимся около девяти вечера, в зале собралось уже больше 20 тысяч зрителей. И трибуны заполнялись вплоть до начала главного события года, на арене в итоге собралось около 25 тысяч любителей бокса.



Неоднозначная победа Чудинова



Один из самых драматичных боев провели чемпион мира WBA International во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов и француз Наджиб Мохаммеди. Поединок проходил в равной борьбе, с обменом ударами, но порой выпады гостя столицы были более акцентированными и четкими. К тому же к концу матча он сохранил больше сил и после финального гонга победно вскинул руку вверх.



Но вскоре его радость сменилась разочарованием: двое судей из трех отдали победу Чудинову. Решение было неоднозначное, уж как минимум на ничью-то француз наработал. И многие в зале не удивились бы и его победе, поскольку вердикт рефери встретили свистом протеста.



Мохаммеди прыгал на канатах, как обычно это делают победители, долго не покидал ринг, а его менеджер постоянно взывал к справедливости. Победа подобной ценой вряд ли принесла много радости Чудинову, не выглядевшему заметно счастливым. И станет, возможно, ложкой дегтя, испортившей прекрасную картину субботнего вечера, перешедшего в воскресную ночь.



Чудинов назвал матч неоднозначным, заметив: «Бой был не настолько чистым, чтобы я праздновал победу, а ему это дает возможность на ринге прыгать и бегать. Он сильный соперник, я с уважением отношусь не к его поведению, а его боксу. Я считаю, что это справедливо. Я выиграл, но на чуть-чуть. Я недоволен своей победой, но это победа! Реакция трибун? Мне приятно, что болельщики меня все равно поддержали».



Достойный бой Сагайдаковской



Инне Сагайдаковской выпала нелегкая участь — ее визави была титулованная норвежка, чемпионка мира по версиям IBF, WBA, WBC, WBO и IBO Сесилия Брекхус. Россиянка билась достойно на протяжении всех 10 раундов, но соперница превосходила ее и в уровне мастерства, и в опыте. Все арбитры отдали победу темнокожей норвежке, и это был именно тот случай, когда ни у кого не возникло вопросов.



В предпоследнем поединке вечера экс-чемпион мира по версии WBC латвиец Майрис Бриедис выиграл у француза Брэндона Делорье. К слову, Бриедис мог боксировать в Москве в совсем ином, более статусном качестве, ведь в январе 2018 года в полуфинале WBSS он по очкам уступил Усику.



В субботу в предварительной программе вечера бокса прошло несколько ярких боев, в которых победы одержали, в частности, россияне Денис Шафиков, Сергей Воробьев, Владимир Шишкин.