Футболист Месут Озил заявил, что прекращает выступать за сборную Германии

Полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил, которого ранее раскритиковал глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель за встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил, что не хочет более представлять Германию на международном уровне.

«Из-за отношения со стороны DFB и других я больше не хочу надевать футболку сборной Германии. Я чувствую, что не нужен и думаю, что мои достижения с того времени, когда я дебютировал в сборной Германии в 2009 году, забыты», — говорится в заявлении на странице хавбека лондонского «Арсенала» в Twitter.

«После тщательных размышлений, вызванных недавними событиями, я решил, что не буду представлять Германию на международном уровне, пока я чувствую проявления расизма и неуважения. Я носил футболку сборной Германии с гордостью, но сейчас этого нет. Это решение было чрезвычайно трудным, поскольку я всегда максимально выкладывался для своих товарищей по команде, тренеров. Но когда высокопоставленные чиновники DFB относятся ко мне таким образом, не уважают мои турецкие корни и эгоистично превращают в инструмент политической пропаганды, пришло время остановиться», — добавляется в заявлении.

Игрок сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил заявил, что сфотографировался бы с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом «независимо от результата недавних выборов или выборов, которые прошли до этого» после того, как встреча футболиста с турецким лидером в мае вызвала массу возмущения в Германии.

В сообщении на своей странице в Twitter футболист, который попал под шквал расистских атак, написал, что «понимает, что это сложно понять», но его встреча с президентом не несла никакой политической подоплёки.

«Как у многих людей, моя семья имеет корни в более чем одной стране», — написал спортсмен, объясняя, что несмотря на то, что он вырос в Германии, корни его семьи уходят в Турцию.

«В детстве моя мама всегда учила меня быть уважительным и никогда не забывать откуда я родом», — написал Озил, добавив, что это те ценности, которыми он дорожит по сей день.

Сообщение стало первым ответом Озила на жёсткую критику и атаки в его адрес, в то время как его товарищ по сборной Германии турецкого происхождения Илкай Гюндоган, также встретившийся с Эрдоганом, уже сделал несколько заявлений.

«Я осознаю, что фотография вызвала огромный резонанс в немецких СМИ, и, хотя некоторые люди могут обвинить меня во лжи, фотография, которую мы сделали, не имела политических намерений», — продолжил Озил, подчеркнув, что встретился с президентом в знак уважения к посту главы государства страны, где жили его предки.

По словам футболист его действия остались бы неизменными «будь то президент Турции или Германии».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с немецкими футболистами турецкого происхождения Озилом и Гюндоганом, а также с нападающим сборной Турции Дженком Тосуном во время визита в Лондон в мае этого года. Все трое выступают в клубах английской Премьер-лиги.