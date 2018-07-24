Протестующие фермеры сорвали этап велогонки «Тур де Франс», забросав шоссе сеном

Шестнадцатый этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» был приостановлен из-за акции фермеров, которые перекрыли трассу на 19-м километре пути.

Когда пелотон стал проезжать через территорию, на которой фермеры устраивали свою акцию, протестующие стали скидывать тюки сена на дорогу, подвергая опасности спортсменов. Гонка была немедленно остановлена. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Как сообщает телеканал France 2, полицейские применили газ, опасаясь атак на гонщиков, так как некоторые фермеры протестовали вместе с садово-огородными инструментами.

Газ, который полицейский распылили против протестующих, также принес вред и гонщикам — десятки спортсменов пострадали от действия газа, им потребовалась медицинская помощь. Гонка возобновилась более чем через 10 минут.





Спортивный директор команды Mitchelton-Scott Мэтт Уайт в эфире ITV рассказал, как ситуация выглядела с его стороны.

«Примерно за 30 секунд до инцидента мы были проинформированы об акции протеста. Такое ощущение, что фермеры устроили засаду, чтобы прервать гонку. Наши парни должны были просто проехать эту территорию, но эти фермеры были довольно агрессивны, не знаю против чего они протестовали», — сказал Уайт.

16-й этап «Тур де Франс» проходит между городами Каркасон и Баньер-де-Люшон. Его протяженность составляет 218 километров.