Футболист сборной России Головин перешёл из московского ЦСКА в «Монако»

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин перешёл из московского ЦСКА в «Монако», контракт подписан на пять лет, сообщается на официальном сайте «Монако».



Сумма трансфера станет рекордной в истории ЦСКА и всего российского футбола, точная сумма не сообщается. До этого рекорд принадлежал еще одному экс-армейцу — за Юрия Жиркова «Челси» в 2009 году заплатил «красно-синим» 21 миллион евро. Ранее в СМИ сообщалось, что «Монако» предложил ЦСКА 35 миллионов евро за трансфер Головина.



Головин, которому в мае исполнилось 22 года, родился в городе Калтан (Кемеровская область). Хавбек оказался в ЦСКА в 2012 году, дебютировал за основной состав армейцев в сентябре 2014 года. В 2016 году полузащитник выиграл с ЦСКА золотые медали чемпионата России. В составе «красно-синих» Головин провел в различных турнирах 113 матчей, забил 13 голов.



В июне 2015 года Головин, чемпион Европы 2013 года в составе сборной России до 17 лет, дебютировал во взрослой национальной сборной страны в товарищеском матче с командой Белоруссии. Вышел на замену во втором тайме и отметился забитым голом, который стал первым для игрока на высшем уровне.



В июне-июле 2018 года Головин в составе сборной России дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира: сыграл в четырех из пяти матчей команды, отметился одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира против футболистов сборной Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. На домашнем чемпионате мира в составе сборной России Головин провел четыре матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. В победном матче 1/8 финала против сборной Испании Головин реализовал одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии пенальти. Всего за национальную команду полузащитник провел 23 матча, забил три мяча и отдал две передачи.

В прошлом сезоне «Монако» занял второе место в чемпионате Франции. В Лиге чемпионов клуб занял четвертое место в своей группе и не смог выйти в плей-офф.



В «Монако», как и ранее в ЦСКА, Головин будет играть под 17-м номером.