8-летнего футболиста из Украины взяли в академию «Барселоны»

Восьмилетнего футболиста из Украины Радиона Калашникова приняли в академию «Барселоны» «Ла Масию».

Об этом маленький спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.





Известно, что «Барселона» станет не первым каталонским клубом для мальчика. Радион уже играл за каталонский «Дамм», когда его семья переехала из Украины.

Начинал свою футбольную карьеру Радион в юношеской академии днепровского «Днепра».

Через академию «Ла Масия» с момента её создания прошло множество талантливых футболистов, которые впоследствии играли за основную команду. Среди них также главная звезда «Барселоны» Лионель Месси.

Молодёжная академия «Ла Масия» была создана в 1979 году.