Как добирались до России полмиллиона фанатов на ЧМ и на что тратили деньги

Более 600 тысяч туристов из 83 стран мира посетили Россию в период чемпионата мира по футболу, и в среднем каждый пробыл здесь 17 дней.



Больше всего туристов было из Китая, самой популярной авиакомпанией стал «Аэрофлот», перелёт из Мексики стал самым дорогим, туризм из Марокко вырос почти на 1200%, а албанские туристы задержались дольше остальных, следует из доклада, полученного РИА Новости от крупнейшего в Азии и одного из ведущих в мире китайского онлайн-турагентства Ctrip и входящего в его состав поисковика авиабилетов и отелей Skyscanner.



В докладе отражены данные по иностранным туристам, посетившим Россию во время чемпионата, который проходил с 14 июня по 15 июля.

По данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). FAN ID получила 871 тысяча граждан России, 60 тысяч граждан Китая, 49 тысяч граждан США. Граждане Мексики заказали почти 43 тысячи FAN ID, Аргентины — 35,9 тысяч, Бразилии — 32 тысячи, Колумбии — 29 тысяч, Германии — 28,6 тысяч, Перу — 26 тысяч.



Согласно сведениям Skyscanner, во время чемпионата Россию посетили 600 тысяч футбольных фанатов из 83 стран.



Авиабилеты



Стоимость авиабилетов с середины июня по середину июля в среднем составляла 600 фунтов (49,2 тысячи рублей).



Самые дорогие перелеты в Россию были из Мексики. В среднем стоимость такого билета составляла около 1,6 тысяч фунтов (131,2 тысячи рублей). Именно мексиканцы раньше всех бронировали билеты, в среднем за 137 дней до поездки, при этом в среднем по миру этот показатель составлял 80 дней.



Второе место по дороговизне заняли авиабилеты из США. Американским любителям футбола пришлось заплатить в среднем 1,2 тысячи фунтов за перелет (98,4 тысячи рублей).



Самой востребованной авиакомпанией во время чемпионата среди фанатов со всего мира стал «Аэрофлот». На него пришлось около 28,6% всех перелетов, второе место заняла компания S7, третье — немецкая Lufthansa. Пятерку замкнули «Уральские авиалинии» и Кorean Air. В десятку лидеров также вошли авиакомпании голландская KLM и Emirates.



Около 99,2% всех туристов бронировали билеты эконом-класса, лишь 0,07% отдали предпочтение бизнес-классу и 0,06% приобрели билеты в первый класс.



Кто дольше всех задержался и на что тратили деньги



Иностранные туристы в среднем провели около 17 дней в России во время своей поездки на мундиаль. Самый короткий период составил шесть дней, а самый длительный — 45 дней.



Дольше всех задерживались жители Албании (45 дней), Непала (43), Новой Зеландии (35), Канады (34) и Чили (32).



Самым популярным городом среди туристов стала Москва, затем Петербург и Сочи, пятерку замкнули Казань и Екатеринбург. Наиболее посещаемыми туристическими объектами стали Красная площадь, Зимний дворец и Кремль.



Больше всего туристы потратили на билеты на матчи, авиабилеты и гостиницы.



При этом билеты на соревнования стали самой большой статьей расходов. Минимальная стоимость билета на 1/8 финала составила 200 долларов (12,5 тысяч рублей), на 1/4 — 314 долларов (19,7 тысяч рублей), а на финал — минимум 500 долларов (31,3 тысячи рублей). Самый дорогой билет на финальный матч стоил 1,2 тысячи долларов (75,3 тысячи рублей).



Самыми популярными командами среди фанатов были сборные Португалии, Аргентины и Германии.



Интересным образом сказался чемпионат на динамике въездного туризма в Россию. Согласно данным доклада, во время чемпионата количество туристов из Марокко в Россию увеличилось на 1186% по сравнению с тем же периодом прошлого года, из Мексики на 843%, из Колумбии на 816%, из Бразилии на 688%, а из Египта — на 475%.



Китайские фанаты



Из около 600 тысяч иностранных туристов, посетивших Россию во время ЧМ, 60 тысяч были гражданами Китая — в десять раз больше, чем китайских фанатов, посетивших четыре года назад чемпионат в Бразилии.



Согласно данным Crip, китайские туристы во время своей поездки в среднем потратили 13 дней в России. При этом больше всего билетов в Россию было продано из Пекина и Шанхая. Китайские фанаты во время своего пребывания в России также посещали экскурсии на Красную площадь, в Зимний дворец и Кремль и делали покупки в магазинах duty free.



Китайские туристы продемонстрировали большую любовь к комфорту во время перелета в России по сравнению с «коллегами» из других стран. Так, эконом-классом воспользовались 97,8%, бизнес-классом — 1,7%, а первым классом — 0,3%, что значительно выше, чем в среднем по миру.



Абсолютное большинство китайских фанатов — 77,2% совершили поездку в Россию в одиночестве, лишь 16,5% в сопровождении спутника.



Во время чемпионата жители Китая, родившиеся в 1980–1990-х годах, больше всего искали в интернет-поисковиках информацию о футбольных звездах — таких как Киллиан Мбаппе, Неймар, Кристиану Роналду и Лионель Месси.



Представителей более старшего поколения, родившихся в 1960–1970-х, больше интересовали рестораны в Петербурге, карта метро Москвы и футбольный стадион в Сочи.



Наиболее частные запросы, которые вводили мужчины в поисковиках во время чемпионата мира: «футбольные матчи», «звезды футбола», «русские красавицы», «путешествия» и «боевая нация» (так в Китае называют россиян). Тем временем китайских женщин интересовали такие темы как шоппинг, туризм и экзотическая еда.