«Акхисарспор» взял Суперкубок Турции благодаря голу украинского нападающего

«Галатасарай» в 21-й раз стал чемпионом Турции

«Акхисарспор» стал обладателем Суперкубка Турции в воскресенье, одержав победу над «Галатасараем» в серии послематчевых пенальти.

Украинский форвард «Акхисара» Евгений Селезнёв открыл счёт на 5-й минуте встречи, а также исполнил решающий пенальти в послематчевой серии.

На 79-й минуте матча нападающий «Галатасарая» Эрен Дердийок сравнял счёт.

Основное и дополнительное время команды закончили в ничью со счётом 1:1, после чего исход игры был решён по пенальти.

Игроки «Акхисар», не совершив ни одной ошибки, забили все пять мячей в ворота соперника, в то время как нападающий «Галатасарая» Бафетимби Гомис не сумел переиграть вратаря.

В прошлом сезоне Селезнёв вывел «Акхисар» в финал Кубка Турции забив все три гола своей команды в двухматчевом противостоянии с «Галатасараем» в полуфинале.