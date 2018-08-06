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«Акхисарспор» взял Суперкубок Турции благодаря голу украинского нападающего

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: IHA
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«Акхисарспор» стал обладателем Суперкубка Турции в воскресенье, одержав победу над «Галатасараем» в серии послематчевых пенальти.

Украинский форвард «Акхисара» Евгений Селезнёв открыл счёт на 5-й минуте встречи, а также исполнил решающий пенальти в послематчевой серии.

На 79-й минуте матча нападающий «Галатасарая» Эрен Дердийок сравнял счёт.

Основное и дополнительное время команды закончили в ничью со счётом 1:1, после чего исход игры был решён по пенальти.

Игроки «Акхисар», не совершив ни одной ошибки, забили все пять мячей в ворота соперника, в то время как нападающий «Галатасарая» Бафетимби Гомис не сумел переиграть вратаря.

В прошлом сезоне Селезнёв вывел «Акхисар» в финал Кубка Турции забив все три гола своей команды в двухматчевом противостоянии с «Галатасараем» в полуфинале.

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