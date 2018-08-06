«Ребята, ребятулечки!»: в приложении «Яндекс. Навигатор» появился голос Артёма Дзюбы

Начиная с понедельника в приложении «Яндекс. Навигатор» пользователи смогут услышать голос главной звезды сборной России на прошедшем чемпионате мира — Артёма Дзюбы.

«Ребята, ребятулечки! Вы так искренне и по-доброму поддерживали нас на чемпионате мира, что я решил отблагодарить вас и поддерживать вас в вашем пути», — сказал футболист на видео, опубликованном на официальном канале Яндекс в Youtube.

Например, о приближающейся камере Дзюба предупреждает словами: «Как у Черчесова – не забалуешь. Впереди камера». А в случае ремонта дороги навигатор скажет: «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы».





В общей сложности футболист питерского «Зенита» записал более 120 фраз, которые помогут водителям следовать указанным маршрутам.

Чемпионат мира состоялся с 14 июня по 15 июля в России. Победителем турнира стала сборная Франции, в финале обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти, и показала свой лучший результат на чемпионатах мира за всё время.

Дзюба принял участие в пяти матчах, забив три гола и отдав два ассиста.