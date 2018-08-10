Турецкий атлет Рамиль Гулиев завоевал золото ЧЕ по легкой атлетике

Представитель Турции Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Спортсмен финишировал первым в мужском финальном забеге на 200 метров.

Гулиев завершил дистанцию с результатом 19,76 секунды, установив тем самым рекорд среди турецких легкоатлетов. Это первое золото Рамиля Гулиева на первенствах континента.

Серебро завоевал британский атлет Нетаниэль Митчелл-Блейк (20,04), а бронзовую медаль — швейцарский спортсмен Алекс Уилсон с аналогичным результатом.

Рамиль Гулиев был удостоен золотой медали на ЧМ 2017 года в Лондоне.

Ранее в четверг представитель Турции Ясмани Копелло Эскобар завоевал серебряную медаль в забеге на 400 метров с барьерами на проходящем в Берлине чемпионате Европы по легкой атлетике.

Эскобар завершил дистанцию с результатом 47.81 секунды, придя вторым.

Золото завоевал норвежский атлет Карстен Вархолм (47.64), а бронзовую медаль — ирландский спортсмен Томас Барр с результатом 47.64.

Эрдоган поздравил Рамиля Гулиева с золотом ЧЕ

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил легкоатлета Рамиля Гулиева с победой на чемпионате Европы и пожелал ему новых успехов.

Ранее глава государства адресовал спортсмену поздравительную телеграмму.