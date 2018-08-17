Глава федерации киберспорта Оздемир: Турция станет центром мирового киберспорта

Министерство молодёжи и спорта объявило об основании первой федерации киберспорта в Турции 24-го апреля текущего года. С недавних пор федерация начала работы над несколькими проектами. Голова федерации Альпер Афшин Оздемир рассказал Daily Sabah о проектах и целях организации.

Daily Sabah: Давайте начнём с прямых вопросов; что является целью федерации?

Альпер Афшин Оздемир: Киберспорт становится достаточно большим сектором и он продолжает развиваться. В Турции есть множество клубов электронного спорта. Наша федерация планирует быть в центре этой системы, контролируя её и обеспечивая дальнейший рост. Мы также стремимся сотрудничать с другими сторонами в этом секторе для развития киберспорта. Но самое главное, мы хотим увеличить популярность киберспорта для того, чтобы Турция могла стать одной из лидирующих стран в этой сфере.

DS: Какие у федерации долгосрочные и краткосрочные цели?

ААО: В первую очередь мы планируем близко сотрудничать со всеми сторонами в системе киберспорта. Установление процедур лицензирования станет одной из первых процедур, которые мы проведём. Лицензии получат не только игроки, но и клубы, тренера, судьи и организаторы. Лицензирование является важным этапом создания профессионального сектора. Также необходимо выполнить некоторые технические работы. Например, мы получили множество жалоб на визовые процессы на международных соревнованиях. Например, мы получили множество жалоб на визовые процессы для участия в международных соревнованиях. Наша цель состоит в том, чтобы дать нашим игрокам лицензию спортсмена, чтобы у них больше не возникало проблем с поездкой за границу и представлением нашей страны.

Кроме этого, мы стремимся сделать Турцию центром мирового киберспорта. У этого сектора есть огромный потенциал в мире. Например, финал Лиги Легенд находится чуть ниже Супер кубка Национальной футбольной лиги в рейтинге, что является самым популярным спортивным соревнованием в мире. Поэтому мы подумали, почему не Турция? Мы хотим, чтобы эта страна стала центром для сектора и организовывала крупные мероприятия.

DS: Есть ли в планах организация национальной сборной для киберспорта?

ААО: Процесс создания национальной сборной запущен, но наша ситуация отличается от любой другой отрасли спорта. В отличие от любой другой отрасли, игры киберспорта имеют владельца, то есть корпорации обладают юридическими правами на игры. Поэтому число людей, с которыми мы обсуждаем этот проект возрастает, и создание команды зависит не только от нас. Но мы также обсуждаем возможные методы создания национальной команды с нашими коллегами за рубежом и пытаемся найти наилучшее решение для этого вопроса.

DS: Какой по вашему финансовый потенциал у киберспорта в Турции и мире?

ААО: На данный момент в Турции насчитывается четыре миллиона фанатов киберспорта, а чистый доход от видеоигр составляет 878,8 миллиона долларов США. По нашим предположениям, число фанатов киберспорта в мире достигнет 165 миллионов в мире, и к концу этого года в сферу киберспорта будут направлены инвестиции размером около 694 миллионов долларов. До 2021 года сумма инвестиций достигнет 1,4 триллиона долларов, что составило бы 84 процента от общей суммы доходов. Футбольные клубы по всему миры, зная эту статистику, начали создавать свои «кибер» команды. «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» — практически все самые большие футбольные клубы мира и Турции уже вошли в этот сектор.

DS: Есть ли какие-либо планы для дальнейших международных инвестиций или сотрудничества? Нам известно, что турецкий развлекательный сектор очень популярен в арабском мире. Рассматриваете ли вы их как будущих партнёров?

ААО: Конечно мы планируем создавать новые проекты и проводить мероприятия с другими федерациями киберспорта. Одним из важных аспектов является создание мероприятий, имеющих реальную ценность. Мы можем начать проводить мероприятия в Турции, а затем перенести их в арабские страны, установив прочные связи с нашими партнёрскими организациями. Мы также хотим задействовать сектор киберспорта в арабских странах, создав свою игру в Турции. Мы планируем создать игру, которая обретёт популярность во всём мире. Наша основная цель в долгосрочной перспективе – это создание национальной видеоигры, которая обретёт глобальный успех.

DS: Нам известно, что сегодня игры часто используются в сфере образования. Игра стратегия «Civilization 5» сейчас является частью учебного плана в Канаде. Планируете ли вы использование подобных игр для образования?

ААО: Из-за популярности киберспорта среди молодого поколения, большую часть игроков и болельщиков составляют студенты. Таким образом, наш сектор неизбежно связан с образованием. Например, четыре из восьми команд, которые участвуют в лиге чемпионата Riot Games в Турции, являются учебными организациями. Нам также известно, что университет Бахчешехир предоставляет стипендии по киберспорту, который также включён в их учебную программу. Мы планируем создавать совместные проекты и материал для учебных программ с Министерством образования, чтобы таким образом новое поколение могло лучше узнать эту сферу.