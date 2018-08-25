Акции «Ювентуса» достигли девятилетнего максимума после трансфера Роналду

Акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» поднялись на 59 процентов из-за перехода в команду нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, повторив показатели девятилетнего максимума.

Роналду 10 июля перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за 100 миллионов евро. По неофициальным данным, по четырехлетнему контракту он будет получать 30 миллионов евро в год.

СМИ начали активно публиковать новости о грядущем трансфере 33-летнего форварда за две недели до сделки. На этом фоне акции «Ювентуса» начала расти в цене. К моменту перехода стоимость достигла €0,91 за акцию, тогда как 28 июня, на старте разговоров о переходе Роналду в «Ювентус», она оценивалась в €0,65. После приобретения форварда акции продолжили расти и 25 августа достигли $1,03 за акцию — максимума с 25 сентября 2009 года.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, куда перешел из английского «Манчестер Юнайтед» за 93,4 миллиона евро. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, пятикратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.