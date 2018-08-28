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В Кыргызстане к Играм кочевников выпустили квадратные монеты

РИА НОВОСТИ
БИШКЕК
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Фото: Национальный банк Кыргызской Республики

Национальный банк Киргизии выпустил серебряные коллекционные монеты необычной формы, посвящённые предстоящим Всемирным третьим играм кочевников, сообщил во вторник журналистам председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Третьи Всемирные игры кочевников (ВИК) стартуют 2 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Киргизии. В торжественной церемонии открытия ВИК планируют принять участие главы 6 государств — Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, Венгрии и Киргизии. А также главы российских регионов и руководители международных спортивных организаций. Организаторы ожидают, что места проведения спортивных мероприятий посетят около 60 тысяч зрителей.

«Национальный банк вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты «Улак тартыш» серии «Всемирные игры кочевников» и медно-никелевую коллекционную монету «Жилище киргизов-юрта» серии «Эпоха кыргызского каганата», — сообщил он.

По данным главы Нацбанка серебряная момента, посвященная зрелищной игре кочевников «Улак тартыш " (козлодрание) украшена логотипом Всемирных игр кочевников, ее название исполнено в руническом стиле. На лицевой стороне монеты изображен всадник в момент игры. Вес монеты 31,10 г, она изготовлена из серебра 925 пробы. На оборотной стороне — по окружности размещена надпись с World Nomad Games и год выпуска монеты — 2018. Ее необычной особенностью является квадратная форма изделия. Коллекционная монета выпущена тиражом в 1 тысячу экземпляров.

Коллекционная медно-никелевая монета «Жилище киргизов-юрта» выпущена в целях популяризации духовных и культурных ценностей киргизского народа. Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение юрты, а также герб страны на фоне стилизованной конструкции юрты. Обе коллекционных монеты помещены в акриловую капсулу. Серберяная упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества «Proof».

Коллекционные монеты будут реализовываться во время проведения III Всемирных игр кочевников, на территории ипподрома город Чолпон-Ата, где пройдут церемонии открытия и закрытия спортивного мероприятия, отметил глава Нацбанка.

Во время проведения вторых Всемирных игр кочевников в 2014 году в Киргизии весь тираж посвящённых событию коллекционных серебряных монет был скуплен менее чем за 2 часа после объявления о начале продаж раритета. Всего за годы независимости Нацбанк Киргизии выпустил около 60 коллекционных монет. В декабре прошлого года Нацбанк страны презентовал золотую монету с бриллиантами «Снежный барс».

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