Всемирные игры кочевников открылись в Кыргызстане

Третьи Всемирные игры кочевников открылись в воскресенье на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль в Кыргызстане в воскресенье.



Торжественная церемония началась на центральном ипподроме курортной столицы страны города Чолпон-Ата с участием президентов Турции, Кыргызстана, Казахстана, Татарстана, премьер-министра Венгрии и других высоких гостей, представителей дипломатического корпуса и многочисленных зрителей.



Всемирные игры кочевников открыло представление, в котором приняли участие более 2 тысяч человек. Основной сценической декорацией на ипподроме являются экраны, создающие объемную картину. Торжественный отсчет до начала церемонии начался с сакральной для кочевников цифры 9 и был оформлен руническими цифрами.





«Театрализованное представление с использованием новейших технологий расскажет о философии кочевников, всего во время ее проведения будет продемонстрировано будет 9 эпизодов с 70 картинами. Постановка призвана связать идею всемирного кочевья с уникальным наследием кыргызов - великим эпосом «Манас» и творчеством великого писателя Чингиза Айтматова», — заверили организаторы.

Шоу началось с отсылки к моменту Большого взрыва, символизирующего зарождение Вселенной. В сюжет представления легли космические мотивы появления человечества и последующего развития кочевой цивилизации. Тематическое шоу продолжалось час.

Завершилось мероприятие традиционным парадом участников состязаний.





О своем патронате над проведением мероприятия заявил ЮНЕСКО. Организаторы ожидают, что места проведения спортивных мероприятий посетят около 60 тысяч зрителей. Для состязаний в 36 национальных видах спорта приглашены свыше 3 тысяч атлетов из 80 стран. Инициатива проведения Всемирных игр кочевников была выдвинута бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.



Первые игры прошли в Кыргызстане в сентябре 2014 года. Помимо зрелищных спортивных состязаний, среди которых верховая стрельба из лука, скачки, кок-бору (соревнование за тушу козла), эр эниш (борьба верхом на лошадях), джирит (верховой бой копьями), единоборства, на полях соревнований проходят многочисленные этнографические фестивали и конкурсы. Накануне президенты Кыргызстана и Турции договорились о передаче эстафеты проведения четвертых Всемирных игр кочевников в 2020 году Турецкой Республике.