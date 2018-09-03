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Роналду, Модрич и Салах поспорят за звание игрока года по версии ФИФА

DAILY SABAH И ТАСС
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: Reuters

Португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, хорватский полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах вошли в окончательный список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба организации.

Роналду в прошлом сезоне стал одним из творцов беспрецедентной третьей подряд победы «Реала» в Лиге чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира с 15 голами.

Его бывший одноклубник Модрич, кроме победы в Лиге чемпионов, также довел сборную Хорватии до финала чемпиона мира-2018 в России.

Побив рекорд турнира, Салах забил 32 гола в прошлом розыгрыше английской премьер-лиги, а также дошел со своим клубом до финала Лиги чемпионов.

Церемония вручения наград ФИФА состоится 24 сентября в Лондоне.

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