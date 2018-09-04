Предстоящие Всемирные игры кочевников пройдут в Турции

Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в Турции, сообщил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter.

«В ходе бизнес-форума (Турция-Кыргызстан в Бишкеке) мы выразили готовность создать все условия, направленные на стимулирование инвестиций. В рамках усилий по укреплению наших культурных связей мы осуществили открытие мечети имама Серахси в Бишкеке», — написал Эрдоган.

«Мы приняли участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников, которые стали вкладом Кыргызстана в мировое культурное наследие. Даст Бог, в 2020 году мы проведем эти игры в нашей стране».

Президент выразил уверенность, что его визит в Кыргызстан поспособствует дальнейшему развитию двухсторонних отношений, которые опираются на общую историю.

Эрдоган подчеркнул, что обе страны полны решимости расширять связи в сфере политики, торговли и культуры.

Глава турецкого государства выразил благодарность президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову и всему кыргызскому народу за радушный и гостеприимный прием.

Всемирные игры кочевников проводятся каждые два года начиная с 2014-го. Кыргызстан был страной-хозяйкой первых трех соревнований.