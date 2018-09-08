Сборная России по футболу победила Турцию в Лиге наций

Сборная России по футболу одержала выездную победу в своем дебютном матче Лиги наций против команды Турции.



Россияне одолели турок во встрече второй группы лиги B со счетом 2:1. Первым голом сборной России в Лиге наций отметился на 13-й минуте Денис Черышев. На 41-й минуте Сердар Азиз счет сравнял, а на 49-й Артем Дзюба вновь вывел гостей вперед. Матч состоялся в пятницу на стадионе имени Шенола Гюнеша в Трабзоне.



Медведи сквозь трабзонскую тьму



Черноморский ветер продувал трабзонскую арену со стороны VIP-входа и гостевого, российского, сектора. В обед в городе второй день ясная погода с высокой влажностью, к вечеру пасмурно. Вокруг арены домашняя атмосфера, больше похожая на День города, нежели на стартовый матч официального турнира под эгидой УЕФА, в котором сборные борются за свой флаг и фактически за попадание на чемпионат Европы.



На высоком холме, у подножия которого расположен спортивный комплекс со стадионом, только утром в день матча заменили огромный флаг ила Трабзон на красно-белое всенациональное полотно с полумесяцем и звездой посередине. Основная часть болельщиков стекалась на игру в цветах любимого «Трабзонспора», вспоминая недавний разгром стамбульского «Галатасарая» (4:0) в чемпионате Турции.



Национальной атрибутикой в виде повязок на голову и флажков они стихийно обзаводились на территории, прилегающей к стадиону, где был стандартный набор предфутбольных мероприятий вроде «попади в ворота», а помимо него — объединяющий турецкий танец-хоровод.



Лозунгов не было вовсе. Словно до матча славить было некого. У турок обновленная команда, у россиян — тоже. Триколоры с коричневыми медведями на спинах российских болельщиков смотрелись скорее устало, нежели угрожающе и едино, как летом во время чемпионата мира в России.



Традиционные турецкие ритмы зазвенели в динамиках «Шенола Гюнеша», но как только на поле появилась сборная России, еще далеко не заполненная арена подняла режущий свист.



Дзюба на подиуме



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов много говорит о новой команде, о том, что лишь 12 человек сегодня в его распоряжении из тех, с кем он творил сенсацию на чемпионате мира, и в пятницу он устроил этой сборной презентацию. Отчасти по принципу «новое — это хорошо забытое старое».



Роман Нойштедтер, о котором когда-то Виталий Мутко говорил как о будущем сборной… Было это еще перед Евро-2016. И ведь не врал вице-премьер. Нойштедтер в пятницу получил шанс на будущее перед Евро-2020, выйдя центральным защитником в паре с Георгием Джикией, который пропустил мундиаль из-за травмы.



«Сейчас наше время!», — гласил основной баннер турецких болельщиков на турецком и английском языках. Подтверждать его молодая команда Мирчи Луческу спешила не фирменными позиционными атаками румынского специалиста, а в ответных выпадах. Сборная России явно была намерена действовать с позиции силы и диктовать свой футбол.



Однако первая опасная атака россиян состоялась в контрпрорыве, который предсказуемо, но оперативно устроили Денис Черышев и Артем Дзюба. Эпизод не завершился взятием ворот, зато через две с половиной минуты последовал навес с фланга, Далер Кузяев переправил мяч на Черышева, который использовал одну из многочисленных своих сильных сторон — замыкание атаки с завершающим ударом «с мясом». 1:0.



Через минуту Дзюба уже советовал партнерам, как выстроиться при «стандарте» на свои ворота, а после розыгрыша именно капитан отработал в обороне и прервал турецкий навес.



Россиянам быстрый гол добавил спокойствия и, самое главное, не изменил ни характера игры, ни ее тактики. Мяч сборная контролировала разнообразно и надежно — Юрий Газинский, Роман Зобнин и Александр Ерохин много перемещались в центральной зоне, а когда турки акцентировались на российской полузащите, Джикия диагональю переводил мяч на свободного Марио Фернандеса, и атака получала свежий импульс. Правда, в завершающей стадии по-прежнему имелась несогласованность.



Коварство Кузяева, преимущество и гол Сердара



Турки атаковали трусцой, но коварно, и потенциальная опасность исходила главным образом от полузащитника Хакана Чалханоглу, который по принципам стендовой стрельбы выискивал из-за спин россиян головы то Дженка Тосуна, то Дженгиза Ундера.



Кузяев, действовавший очень близко к атаке, был непонятен туркам с точки зрения опеки. Полузащитника санкт-петербургского «Зенита» очень сложно было соперникам «передавать» друг другу, а при атаках Кузяев высоко прессинговал турецких центральных защитников.



И не случайно на 25-й минуте на прострел Ерохина справа вылетел не Дзюба или Черышев, а именно Кузяев. В моменте он дотянулся до мяча, но удар в касание у него толком не получился. Сразу же после подачи Черышева едва головой не забил Дзюба, пробив прямо во вратаря Серкана Кырынтылы.



По ходу тайма Черышев и Ерохин прибавляли в эффективности. Первый чувствовал темп игры, и не стал прорываться в свободной зоне после потери мяча турками, а выждав паузу сместился в центр и сделал отличный заброс на край вратарской, откуда Ерохин бил сходу и, казалось, наверняка. Но что у самого Черышева, что у Ерохина мяч регулярно не ложился на ногу должным образом. А потом и Кузяев не реализовал выгодный момент.



Но как только сборная России окончательно зафиксировала преимущество над командой Турции, хозяева сравняли счет. Прострел с фланга, вынос мяча из штрафной россиян, но прямо на ногу Сердару Азизу, который расстрелял вратаря Андрея Лунева.



Капитан забивает



Во втором тайме турок постарался повести в атаку Чалханоглу, сам же пробил для статистики в руки Лунева, а вот Газинский исполнил заброс на рвавшегося вперед Дзюбу. В первой половине турецкие защитники с форвардом справлялись в подобных ситуациях, но на сей раз капитан вышел один на один с Серканом и пробил точно в ворота — 2:1!



Сборная России и после этого продолжила гнуть свою линию. Ерохин освоился в роли своеобразного крайнего плеймейкера на правой бровке и выдал прекрасный мягкий навес на Газинского. Юрий, находясь за пределами штрафной по центру турецких ворот, решил положить мяч щечкой слета. Техника подвела, но задумка выглядела умно, а сам эпизод красиво.



На 66-й минуте Чалханоглу проник в штрафную россиян и из откровенно голевой ситуации не смог извлечь выгоду. Удар турка был качественным, но позиционное и техническое мастерство Лунева — еще выше. Когда Чалханоглу вновь создал момент навесом со штрафного, гости перешли на «игру по счету».



Туркам стала удаваться комбинационная игра — они явно не страдали от неумения вскрывать насыщенную оборону. Дженгиз Ундер сам создал себе момент штрафной Лунева, и только мастерство вратаря спасло сборную России.



Заключительные минуты матча прошли в острой борьбе. У россиян мог еще раз отличиться Дзюба, но угодил в перекладину. Турки до самого финального свистка вели осаду ворот Лунева, но голкипер «Зенита» не подвел. В итоге — первая победа и первые набранные очки командой Черчесова в Лиге наций.