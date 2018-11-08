Тренер «Галатасарая» — «Шальке»: Отдайте Коноплянку нам

Тренер действующего чемпиона Турции «Галатасарая» Фатих Терим хочет пополнить состав своей команды украинским вингером «Шальке» Евгением Коноплянкой. Об этом в четверг сообщает газета Fotomaç.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Галатасарай» встречался на выезде с немецкой командой.

Перед матчем у Терима состоялся короткий разговор с тренером «Шальке» Доменико Тедеско, в ходе которого он предложил: «Если ты не используешь Коноплянку, отдайте его нам в аренду».

Для тренер немцев предложение стало неожиданностью и он сказал, что не может ответить на него данный момент.

В этом сезоне Коноплянка, выпавший из стартового состава «Шальке», сыграл в восьми матчах, записав на свой счет два ассиста.