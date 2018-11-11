Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу, победив Белью

Украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 килограмм. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде.

Первый раунд соперники провели в разведке, практически не прибегая к активным действиям и сосредоточившись на обороне и маневрах. Немного активнее был британец, но точных ударов он нанес немного и преимущественно по корпусу. Усик же практически не нанес ни одного удара за весь первый раунд.

Такая же картина наблюдалась и до середины второго раунда, пока Белью не остановился и не призвал соперника к более активным действиям. Усик послушался британца и немного активизировался, но все равно отдал раунд оппоненту. И только в третьем раунде украинец наконец оживился и стал чаще атаковать.

У Усика стали получаться одиночные выпады, особенно слева, но в целом поединок проходил в равной борьбе с небольшим преимуществом украинца. Белью постоянно смещался, уходил с прицела и опасно контратаковал. Украинец шел вперед, прессинговал британца и попадал, но не слишком часто, в основном одиночными ударами. Британец периодически отдавал инициативу и позволял украинцу зажимать себя в углу, но контролировал ситуацию и не допускал атакующего штурма.

В восьмом раунде наступила неожиданная развязка. Во время атаки Белью остановился в опасной близости от украинца и тот нанес двойку - правым прямым и левым боковым. Оба удара достигли цели, и от левого бокового британец упал на настил ринга. Судья не досчитал до положенных 10 секунд и остановил поединок.

Хет-трик в гостях

Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

31-летний Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 16 побед (12 нокаутом).

35-летний Белью потерпел третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей. Ради этого поединка ему пришлось спуститься из супертяжелой весовой категории, где он выиграл два боя у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэвида Хэя. На момент предложения о поединке с Усиком Белью рассматривал возможность завершения карьеры. В 2016 году он стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг и один раз защитил титул.

В 2018 году украинец победил трех боксеров у них на родине — латвийца Майриса Бриедиса (23 победы, ни одного поражения до боя), Мурата Гассиева (26-0) и Белью (30-2-1, ничья).