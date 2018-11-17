Месси и Погба посетили ресторан знаменитого турецкого мясника Salt Bae

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба посетили ресторан знаменитого турецкого шеф-повара Нусрета Гекче в Дубае в пятницу вечером.

Гекче — турецкий мясник, ставший звездой социальных сетей под псевдонимом «Salt Bae» после публикации видео в Instagram, на котором он необычно солит мясо через локоть.

В Дубае игроки смогли попробовать уже культовый стейк со знаменитой подачей от шеф-повара.

Оба футболиста пытались посолить приготовленное для них мясо следуя примеру турецкого мясника, после чего Гекче дал им попробовать кусочек стейка прямо с ножа.

После ужина Месси и Погба насладились традиционным турецким чаем.

Ранее рестораны Гекче по всему миру посетили десятки известнейших людей планеты, включая знаменитого бывшего футболиста Дэвида Бекхэма, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и актера Леонардо Ди Каприо.

У Гекче восемь стейкхаусов и четыре бургерных под брендом Nusr-Et в нескольких городах Турции, а также в Дубае, Абу-Даби, Нью-Йорке и Майами.