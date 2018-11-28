Карлсен на тай-брейке победил Каруану, сохранив титул чемпиона мира по шахматам

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в титульном матче в Лондоне обыграл на тай-брейке в рапиде американца Фабиано Каруану и сохранил звание сильнейшего шахматиста планеты еще на два года.



Основная часть матча из 12 партий в классические шахматы не определила сильнейшего. Все встречи завершились вничью, результат противостояния был равным — 6-6. Судьба чемпионского звания определялась в дополнительных встречах в быстрые шахматы. Регламент каждого поединка — 25 минут на партию с добавлением соперникам 10 секунд за каждый сделанный ход.



Карлсен досрочно выиграл дополнительный отрезок со счетом 3-0 и защитил чемпионское звание. Матч проходил в столице Великобритании 9-28 ноября.



С перевесом чемпиона



Норвежец в стартовой встрече тай-брейка играл белыми фигурами и на 55-м ходу реализовал лишнюю пешку в ладейном эндшпиле, переиграв соперника. Во второй партии белыми действовал Каруана. Американец допустил ошибку в миттельшпиле и был вынужден признать поражение после 28-го хода соперника.



В третьем поединке в быстрые шахматы действующий чемпион мира, которого для общей победы устраивала и ничья, играл белыми, и в середине партии разменял все ладьи, перейдя в довольно безопасную многофигурную структуру.



Затем Карлсен вынудил оппонента к новым обменам и упрощению позиции. В эндшпиле ферзь и конь претендента боролись против ферзя и слона чемпиона мира (при равном количестве пешек). Норвежец четко пресек все попытки соперника получить преимущество. У Каруаны был вариант с возможным вечным шахом, но ничья для американца была равносильна поражению. Претендент пошел на риск, но он не оправдался, после 51-го хода белых второй номер мирового рейтинг-листа признал свое поражение.



Очередная успешная защита титула



Для Карлсена это была уже третья защита звания и четвертый поединок за мировую корону, Гроссмейстер, которому в конце ноября исполнится 28 лет, впервые стал чемпионом мира в 2013 году, досрочно победив предыдущего обладателя титула индийца Вишванатана Ананда. В следующем году норвежец снова досрочно обыграл Ананда, защитив свой титул.



В предыдущем чемпионском матче, состоявшемся в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, Карлсен играл с россиянином Сергеем Карякиным. Тогда классическая часть противостояния также завершилась ничейным исходом (счет — 6-6, соперники одержали по одной победе при 10 ничьих), но на тай-брейке в быстрые шахматы победил Карлсен (3-1).



Каруана впервые принимал участие в соперничестве за звание сильнейшего шахматиста планеты.



Двенадцать ничьих кряду



Участники поединка стали соавторами нового шахматного рекорда — прежде ни разу в титульных матчах, состоявших из 12 партий, не было зафиксировано 12 ничьих подряд.



Президент Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Аркадий Дворкович не видит ничего удивительного в большом количестве ничейных исходов. За три тура до окончания классической части противостояния глава FIDE заявил журналистам: «Мне кажется, что из девяти партий как минимум шесть были очень интересными и содержательными в шахматной составляющей. И ничья, в принципе, закономерный исход любой шахматной партии (равных по классу соперников), результативные партии случаются из-за серьезных ошибок. На таком уровне их совершается не очень много».



Полярный предстартовый расклад



Эксперты в преддверии поединка высказывали различные мнения — кто-то отдавал предпочтение чемпиону мира, а кто-то был уверен, что игровой потенциал претендента ничуть не хуже.



Карякин заявил РИА Новости, что оценивает шансы Карлсена на победу выше.



«За последнее время Каруана сделал очень сильный скачок вверх, — подчеркнул россиянин. — Он почти сравнялся по рейтингу с Карлсеном (показатель норвежца — 2835 единиц, американца — 2832), у него были очень весомые победы в этом году. Но мой прогноз, что Карлсен, тем не менее, будет фаворитом. Это его четвертый матч на первенство мира, он уже будет чувствовать себя как рыба в воде. А для Каруаны все будет в новинку. Опыт у них разный, и это, конечно, очень серьезное преимущество для Магнуса».



Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин оставлял претенденту хорошие шансы на успех. «У Каруаны очень высокие шансы победить Карлсена, — заявил Смагин РИА Новости. — Потому что, полагаю, Фабиано является самым неудобным соперником для Магнуса. Несмотря на разговоры ряда специалистов о том, что Каруана всегда именно играет в шахматы и для Карлсена это удобно — ему не надо закрываться и что-то придумывать. Но американец — принципиальнейший соперник для норвежца. Уверен, что у Каруаны есть все необходимое для победы».



Следующий матч за звание чемпиона мира состоится во второй половине 2020 года. Соперником Карлсена будет победитель турнира претендентов, в котором в первой половине 2020 года примут участие восемь элитных гроссмейстеров. Отбор начнется в следующем году, один из участников уже известен, им вновь станет Каруана.

Карлсен в третий раз защитил титул

Карлсен — 16-й чемпион мира, он третий раз кряду защитил титул и стал шестым шахматистом в истории, кому удалось отстоять звание чемпиона три раза и более подряд. Ранее аналогичным достижением отметились американский шахматист австрийского происхождения Вильгельм Стейниц (три раза, 1889-1892), немец Эмануэль Ласкер (шесть раз, 1896-1910), россияне Гарри Каспаров (три раза, 1986-1990) и Анатолий Карпов (три раза, 1993-1998), а также индиец Вишванатан Ананд (три раза, 2008-2012). Карлсен завоевал титул в 2013 году, победив Ананда, после этого дважды отстаивал звание в матчевых поединках против индийца и россиянина Сергея Карякина. Норвежец во второй раз отстоял титул в тай-брейке, в матче с Карякиным в 2016 году счет по окончании 12 классических партий был 6:6, в четырех партиях тай-брейка Карлсен первенствовал со счетом 3:1.

Каруана — американец итальянского происхождения, имеющий два гражданства. Он завоевал право поспорить с Карлсеном за шахматную корону, одержав победу на турнире претендентов в Берлине. В ноябрьском рейтинг-листе FIDE Каруана занимает второе место с 2832 очками, Карлсен лидирует с отрывом в три очка.

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам проводятся с 1834 года, до 1886-го они носили неофициальный характер и не имели структурированного графика периодичности. Первым официальным чемпионом мира по шахматам стал Стейниц, победив немца Иоганна Цукерторта. В 1993 году действующий чемпион мира Каспаров и британец Найджел Шорт отказались играть матч за шахматную корону под эгидой FIDE и создали новую организацию - Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША), которая до 2004 года проводила собственный чемпионский матч, из-за чего Каспаров был лишен титула FIDE. Чемпионом по версии FIDE был объявлен участник предыдущего матча Карпов, впоследствии проведший три успешных защиты титула.

В 2006 году был организован турнир между чемпионами по версии FIDE (болгарин Веселин Топалов) и ПША (россиянин Владимир Крамник) с целью объединить титулы, победителем стал Крамник. С 2008 года FIDE проводит матч в формате "чемпион против претендента". За всю историю 10 отечественных шахматистов были чемпионами мира - Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Карпов, Александр Халифман, Каспаров и Крамник. В период проведения матчей по версии ПША (1993-2006) чемпионами были только россияне Каспаров и Крамник (по два раза).