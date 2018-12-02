УЕФА утвердил проведение нового клубного футбольного турнира в 2021-2024 годах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщается в микроблоге УЕФА в Twitter.



Турнир будет проводиться в 2021–2024 годах по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды. Встречи будут проводиться по четвергам. По формату дальше следуют стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Перед 1/8 финала нового турнира состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места на групповом этапе и команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги Европы.



Кроме того, отмечается, что в цикле 2021-2024 годов формат Лиги Европы будет приведен в соответствие с форматом нового турнира. «Перед 1/8 финала вводится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов», — говорится в сообщении УЕФА



Отмечается, что финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе — в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).