Нападающий «Барселоны» Месси приобрел самолет за $15 миллионов — СМИ

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси купил самолет за 15 миллионов долларов, сообщает As со ссылкой на аргентинское издание Doble Amarilla.



Как отмечается в материале, самолет Gulfstream V 2004 года выпуска был приобретен в США, но будет зарегистрирован в Аргентине. На борту лайнера две ванные комнаты и две кухни. На хвостовое оперение нанесен номер 10, под которым выступает Месси, а на ступеньках лестницы написаны имена членов семьи форварда.



Самолет прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса в пятницу, для лайнера будет построен специальный ангар.