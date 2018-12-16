Первый автомобиль Криштиану Роналду выставлен на продажу — СМИ

Первый автомобиль футболиста итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду выставлен на продажу, сообщает As.



Как отмечает испанское издание, продавец рассчитывает получить за Audi S3 Coupe 2000 года выпуска 20 тысяч евро. Стандартная цена для такой машины колеблется в диапазоне от 6 до 10 тысяч евро, говорится в материале.



Португальский футболист приобрел автомобиль на вторичном рынке, когда выступал за английский «Манчестер Юнайтед». Роналду перешел в «МЮ» из португальского «Спортинга» в 2003 году, а с 2009 по 2018 год защищал цвета мадридского «Реала». Летом текущего года он стал игроком «Ювентуса».



Роналду — пятикратный обладатель награды «Золотой мяч». В составе «Манчестер Юнайтед» он стал трехкратным чемпионом Англии, в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. В составе «Реала» он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании.