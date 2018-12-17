«Фенербахче» встретится с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» сыграют с турецким «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне.

Другой представитель Турции во втором по значимости клубном турнире Европы — «Галатасарай» сыграет с португальской «Бенфикой».

Будучи в списке сеяных команд во время жеребьевки, обе турецкие команды сыграют первым матч на выезде.

Первые матчи пройдут 12-14 февраля, ответные — 20-21 февраля.

Полностью пары 1/16 финала выглядят следующим образом:



«Виктория» (Чехия) — «Динамо» (Хорватия, Загреб),



«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия),



«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия),



«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия),



«Краснодар» (Россия) — «Байер» (Германия),



«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия),



«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия),



«Шахтер» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия),



«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания),



«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания),



«Олимпиакос» (Греция) — «Динамо» (Украина, Киев),



«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания),



«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» (Россия),



«Спортинг» (Португалия) — «Вильярреал» (Испания),



«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия).