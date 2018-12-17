«Фенербахче» встретится с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» сыграют с турецким «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне.
Другой представитель Турции во втором по значимости клубном турнире Европы — «Галатасарай» сыграет с португальской «Бенфикой».
Будучи в списке сеяных команд во время жеребьевки, обе турецкие команды сыграют первым матч на выезде.
Первые матчи пройдут 12-14 февраля, ответные — 20-21 февраля.
Полностью пары 1/16 финала выглядят следующим образом:
«Виктория» (Чехия) — «Динамо» (Хорватия, Загреб),
«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия),
«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия),
«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия),
«Краснодар» (Россия) — «Байер» (Германия),
«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия),
«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия),
«Шахтер» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия),
«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания),
«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания),
«Олимпиакос» (Греция) — «Динамо» (Украина, Киев),
«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания),
«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» (Россия),
«Спортинг» (Португалия) — «Вильярреал» (Испания),
«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия).