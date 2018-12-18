Моуринью покинул «Манчестер Юнайтед» после неудачного старта сезона

Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.



«Манчестер Юнайтед» сообщает, что тренер Жозе Моуринью покинул клуб. Мы хотели бы поблагодарить его за работу, проделанную им в команде, и пожелать успехов в будущем», — говорится в сообщении.



Как сообщается, руководство клуба в ближайшее время назначит исполняющего обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.



Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.



В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в таблице премьер-лиги, имея в активе 26 очков после 17 матчей. «МЮ» отстает от лидирующего «Ливерпуля», которому в воскресенье проиграл со счетом 1:3, на 19 баллов.