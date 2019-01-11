Полиция Лас-Вегаса запросила образцы ДНК Роналду в связи с обвинениями в изнасиловании

Полицейское управление американского города Лас-Вегас (штат Невада) сообщило, что направило запрос властям в Италии о предоставлении образцов ДНК футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в США в изнасиловании. Заявление американских стражей порядка опубликовано на сайте журнала Newsweek.

«Полицейское управление предпринимает с целью получения образцов ДНК в данном случае те же шаги, что и в любом другом случае насильственных действий сексуального характера, — отметили в полиции. — Мы можем подтвердить, что официальных запрос был направлен итальянским властям».

Newsweek констатирует, что адвокаты Роналду подтвердили информацию об отправке запроса. Вместе с тем они подчеркнули: «Роналду, как и ранее, заявляет, что произошедшее в 2009 году в Лас-Вегасе было по обоюдному согласию, так что неудивительно, что будут иметься образцы ДНК, и что полиция направляет стандартный запрос в рамках расследования».

Издание констатирует, что в сентябре 2018 года гражданка США Кэтрин Майорга подала в суд в Неваде исковую жалобу. Из нее следовало, что она якобы была изнасилована футболистом в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Как утверждается, Майорга сразу обратилась в полицию, но позже согласилась на досудебное соглашение и получила за молчание 375 тысяч долларов. В октябре 2018 года полицейское управление города заявило, что расследование по делу возобновлено по запросу Майорга.

Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.