Марадона успешно прооперирован в клинике Буэнос-Айреса

Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» аргентинец Диего Марадона успешно прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Матиас Морла.

«Диего перенес операцию, все прошло хорошо. Огромная благодарность медицинскому отделению клиники «Оливос» за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ждем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе», — написал Морла.

Характер операции не уточняется. Как сообщает AFP со ссылкой на аргентинские СМИ, Марадоне оперировали пупочную грыжу. Ранее сообщалось, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике «Оливос» в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил его перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в клубе «Дорадос».

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской «Барселоной». За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский «Наполи», где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011-2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул этот пост.