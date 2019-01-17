«Барселона» подала в суд на турецкую компанию Barca Tekstil из-за названия

Спор о названии возник между футбольным клубом «Барселона» и турецкой текстильной компанией.

Всемирно известный испанский клуб подал иск против Barca Tekstil, базирующейся в Стамбуле, за нарушение своих прав на торговую марку, сообщила в четверг газета Hürriyet.

«Барса» (Barca) — сокращенное имя чемпионов Испании, и ходатайство турецкого юриста клуба Назлы Дениз Кол, поданное в турецкий суд, говорит, что именно так клуб известен во всем мире. Кол рассказала, что у «Барселоны» есть несколько торговых марок в почти 100 странах, а также большая фанатская база в Турции.

Иск был подан после того, как клуб, который планирует инвестировать в Турцию, не смог зарегистрировать свой товарный знак, так как название Barca уже было занято. Адвокат, однако, говорит, что «Барса» используется как название футбольного клуба с 1899 года.





Владелец Barca Textile Али Озичер с этим не согласен. Он говорит, что компания была основана в 1997 году и названа от итальянского слова «лодка», о чем свидетельствует логотип лодки рядом с названием компании.

В заявлении Hürriyet Озичер сказал, что его компания экспортирует одежду во многие европейские страны под этим именем и что это зарегистрированный товарный знак.

«Мы недавно подали заявку на товарный знак в Испании, но нам отказали. Мы узнали, что клуб «Барселона» планирует открыть в Турции ресторан под этим названием и подал заявку на получение прав на товарный знак. Мы подали возражение против их заявления, а они подали иск в ответ», — сказал он.