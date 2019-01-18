Россиянка Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла датчанку Каролин Возняцки в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 миллиона).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу россиянки. Матч продолжался 2 часа 26 минут. В следующем круге 31-летняя Шарапова, которая посеяна на турнире под 30-м номером, сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Шарапова провела с Возняцки одиннадцать матчей в карьере, одержав семь побед над датчанкой. В предыдущий раз теннисистки встречались на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в 2015 году, где в четвертьфинале Шарапова победила со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

В матчах женского одиночного разряда на Открытых чемпионатах Австралии Шарапова одержала 57 побед, обогнав по этому показателю американку Линдсей Дэвенпорт. Лидирует американка Серена Уильямс, на ее счету 82 победных матча.

Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2008 году, всего на ее счету пять побед на турнирах серии Большого шлема. Возняцки победила на Открытом чемпионате Австралии в прошлом сезоне.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.