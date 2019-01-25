«Нант» получит за пропавшего футболиста Салу $19 миллионов

Французский футбольный клуб «Нант» получит за бывшего нападающего команды аргентинца Эмилиано Салу 17 миллионов евро (примерно 19 миллионов долларов США). Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Самолет с аргентинским футболистом и пилотом Дэйвом Ибботсоном вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Лишь вечером во вторник полиция Гернси сообщила, что в районе предполагаемого крушения были обнаружены плавающие на воде объекты неустановленного происхождения. В четверг власти Нормандских островов прекратили операцию по поиску самолета.

Сала подписал контракт с «Кардиффом» 19 января. Согласно информации агентства, 21 января сделка была оформлена, следовательно, валийский клуб должен выплатить «Нанту» сумму трансфера футболиста, составляющую 17 миллионов евро. «Контракт был подписан в субботу и зарегистрирован в понедельник», — приводит агентство слова источника, близкого к «Нанту».

По словам юриста Коэна Джонатана, в случае авиационных происшествий перевозчик выплачивает пострадавшим компенсацию в размере 100 тысяч евро, однако обязан выплатить полную компенсацию, если будет будет доказана его вина.

Ранее сообщалось, что пилот легкомоторного самолета PA 46 Malibu, на борту которого находился Сала, имел лишь сертификат частного пилота. Пилоты с такой лицензией, по свидетельству экспертов, не могут перевозить коммерческих пассажиров. Получение коммерческой лицензии требует значительно больше тренировок и летных часов. В ближайшее время Отдел расследования авиационных происшествий собирается установить, был ли этот рейс частный или коммерческий.

Выступавший ранее за французский «Нант» 28-летний аргентинец Эмилиано Сала перешел в «Кардифф» во время зимнего трансферного окна. Он подписал контракт с клубом 19 января на 3,5 года.