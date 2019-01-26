Японка Осака впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 миллиона долларов США).

В финальном матче Осака, посеянная на турнире под четвертым номером, победила Петру Квитову (8) из Чехии со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Ранее соперницы не встречались друг с другом.

21-летняя Осака выиграла второй в карьере и второй подряд турнир Большого шлема. В 2018 году она победила на Открытом чемпионате США. Также в ее активе один выигранный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) — в прошлом году она победила в Индиан-Уэллсе. Благодаря успеху в Австралии Осака с понедельника возглавит рейтинг WTA.

28-летняя Квитова впервые в карьере играла в финале Открытого чемпионата Австралии, до этого ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2012 году. Квитова является двукратной победительницей Уимблдона (2011, 2014), бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Всего в ее активе 26 выигранных турниров WTA.

В декабре 2016 года Квитова подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Позднее спортсменка перенесла операцию, после которой пропустила около полугода. После возвращения на корт она выиграла семь турниров WTA.

Победителями Открытого чемпионата Австралии в одиночных юниорских разрядах стали датчанка Клара Таусон и итальянец Лоренцо Музетти. Турнир завершится 27 января.