Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 44,5 миллиона долларов США).

В финальном матче Джокович, посеянный на турнире под первым номером, обыграл испанца Рафаэля Надаля (2) со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. До финала Надаль не проиграл ни одного сета на турнире.

Джокович и Надаль провели 53 встречи друг с другом, преимущество в них на стороне серба — 28:25. В финалах турниров Большого шлема теннисисты встретились в восьмой раз — каждый теннисист имеет по четыре победы. В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который будет опубликован в понедельник, серб и испанец сохранят первую и вторую позиции соответственно.

31-летний Джокович в рекордный седьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии (шесть раз в Мельбурне выигрывал швейцарец Роджер Федерер), не проиграв ни одного финала. Серб выиграл 15-й турнир серии Большого шлема и третий подряд. Всего на его счету 73 титула на турнирах АТР. В составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

32-летний Надаль в пятый раз играл в финале Открытого чемпионата Австралии, он является победителем турнира 2009 года. Всего на счету испанца 80 побед на турнирах АТР, из них 17 — на турнирах Большого шлема, что является вторым показателем в истории после Федерера (20).

В субботу победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака.