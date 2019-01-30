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Футбольные клубы в 2018 году потратили рекордные $7,03 миллиарда на трансферы

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Фото: Reuters

Затраты футбольных клубов на покупку игроков в 2018 году составили рекордные 7,03 миллиарда долларов США. Об этом говорится в отчете Международной федерации футбола (ФИФА).

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году — более 6,37 миллиарда долларов США. Также был установлен рекорд по количеству переходов футболистов — 16.533 (прежний рекорд – 15.624 в 2017 году), что на 5,6 процента больше, чем в 2017 году. 31 клуб потратил более 50 миллионов долларов на трансферы, 78,2 процента всех сделок произошло с участием европейских клубов.

В общей сложности 3.974 клуба совершили трансферы. Больше всего в 2018 году покупали бразильских футболистов (1.753), на втором месте по этому показателю аргентинцы (891), на третьем — британцы (693). Больше всего денег было потрачено на покупку бразильских (1,154 миллиарда долларов), французских (732 миллиона долларов) и испанских футболистов (596,6 миллиона долларов).

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