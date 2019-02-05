Контракт на проведение этапа «Формулы-1» в Баку продлен до конца 2023 года

Азербайджан подписал с «Формулой-1» соглашение о продлении срока проведения в Баку гонок до 2023 года.

Соглашение о продлении сотрудничества подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Керри.

Предыдущее соглашение истекало в конце 2020 года.

«Мы очень рады, что продлили это соглашение, — сказал Кэри. — За короткое время эта гонка стала одной из самых популярных в сезоне. Азербайджан обеспечивает отличный прием для всех в «Формуле-1».

«Сегодня знаменательное событие в спортивной жизни Азербайджана, — отметил Рагимов. — За последние годы мечта азербайджанских любителей автоспорта воплотилась в жизнь: Баку ежегодно принимает один из самых зрелищных гоночных уик-эндов в истории «Формулы-1». Новое соглашение позволит нам максимизировать коммерческие доходы за счет увеличения посещаемости и привлечения новых фанатов и нового спонсорского подхода для привлечения наших местных компаний к глобальной платформе «Формулы-1».

Предыдущее соглашение было подписано в 2014 году и предусматривало проведение гонок до 2020 года.

Гран-при Азербайджана был включен в календарь «Формулы-1» в 2016 году и проводился три раза.

В нынешнем году Гран-при «Формулы-1» в Баку пройдет 30 апреля.