Почти 50 тонн смартфонов и ноутбуков собрали в Японии для изготовления олимпийских медалей

Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года собрали почти 50 тонн неиспользуемых электронных устройств для того, чтобы изготовить из извлеченных из них драгоценных металлов комплекты медалей. Об этом в пятницу на своем сайте сообщил оргкомитет Игр.

«Общенациональный сбор устаревших и неисправных электронных устройств, из которых извлекут драгоценные металлы для изготовления медалей, завершится 31 марта текущего года», — отметили организаторы, подчеркнув, что поставленные цели акции уже практически достигнуты. «Благодаря высокому уровню поддержки со стороны компаний и общества уже собранного количества [старых гаджетов] должно хватить», — указали они.

Более 47 тонн смартфонов, видеокамер, ноутбуков было собрано менее чем за два года. Для этого организовали по всей стране около 4 тысяч пунктов приема.

Для изготовления полного комплекта медалей необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов. В частности, уже на 100% выполнен план по извлечению бронзы — 2.700 кг, на 85% по серебру — 3500 кг и на 94% по золоту — более 28 кг.

По словам организаторов, данный проект был запущен для вовлечения японского общества в подготовку Игр, а также для привлечения внимания к экологическим проблемам.

Экологичные факелы

Ранее сообщалось, что переработанный алюминий, который использовался при строительстве временного жилья для пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами в префектуре Фукусима в 2011 году, будет использован при изготовлении олимпийских факелов на Играх 2020 года в Токио.

Для этого потребуется около 10 тыс. кусков металла. При этом пока не решено, сколько именно факелов будет сделано для эстафеты олимпийского огня. Идея, как ожидается, может привлечь иностранцев, поскольку позиционируется как еще один способ помочь процессу восстановления после ужасной трагедии. Кроме того, для ее реализации необходимо провести согласование с местными властями, чтобы решить, какие именно материалы уже не нужны и подходят для использования в подобных целях.

Интересно, что в самих факелах в качестве топлива впервые в истории предполагается применять водородное горючее. Оно же будет питать и главный огонь Игр на новом Национальном стадионе в Токио. Это пламя совершенно бесцветно, но, как сообщается, при желании с помощью добавок его можно окрасить в самые разные цвета.

Олимпийский огонь пред Играми в Токио должен быть зажжен 11 марта — в годовщину цунами 2011 года. После этого к 20 марта его привезут в Японию, а 26 марта начнется сама эстафета олимпийского огня. Оргкомитет постановил, что она начнется в префектуре Фукусима и продлится 121 день.

Огонь будет продвигаться на запад страны главным образом через префектуры на побережье Тихого океана. Затем эстафета переместится на самый южный остров Окинава, откуда развернется в обратном направлении и продолжит движение уже на восток по побережью Японского моря, далее в северную префектуру Хоккайдо и северо-восточные префектуры Иватэ и Мияги, также подвергшиеся разрушительному воздействию цунами. Завершающий этап эстафеты начнется в префектуре Сидзуока, охватит граничащие со столицей префектуры Сайтама, Тиба и Канагава, где будет расположено множество олимпийских объектов, и завершится в Токио в день открытия Игр.

По три дня факел пробудет в Фукусиме, Иватэ, Мияги, Сидзуоке и трех префектурах столичного региона. Продолжительность эстафеты в префектуре Токио составит 15 дней. В остальных регионах страны олимпийский огонь будет находиться не дольше двух дней.

Игры в Японии

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию спортивного праздника предполагается потратить около 2 трлн иен (17,8 млрд долларов). Особенностью Игр станет их компактность: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу минимальное время.