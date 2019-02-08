Международный паралимпийский комитет (IPC) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Об этом говорится в пресс-релизе IPC, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Решение было принято на заседании исполкома IPC в немецком Бонне, официально оно вступит в силу с 15 марта.

«В августе 2016 года ПКР был отстранен, это решение было необходимо с учетом сложившейся ситуации, — сказал глава IPC Эндрю Парсонс. — Теперь мы твердо убеждены, что приостановление членства ПКР больше не является необходимой мерой. Нам нужно двигаться дальше и находить компромиссы, которые помогут защитить целостность паралимпийского движения, которые отдадут должное реформам в ПКР и позволят россиянам быть частью нашей организации».

В пресс-релизе отмечается, что единственным пунктом дорожной карты восстановления членства ПКР, который не был выполнен российской стороной, является признание доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. При этом Парсонс, комментируя данный пункт, заявил, что IPC не требовал от ПКР принятия доклада и запрашивал лишь «официальный ответ, в котором конкретно и адекватно были бы рассмотрены выводы из отчета Макларена». Российская сторона не предоставила ответ, в связи с чем членство ПКР восстановлено условно.

IPC выдвинул критерии для полного восстановления

С момента вступления решения в силу и до того, как ПКР будет полностью восстановлен в правах, российскому комитету необходимо соблюдать ряд критериев для сохранения статуса условного членства в международной организации. В список критериев входят: соответствие ПКР всем требованиям Всемирного антидопингового кодекса и антидопингового кодекса IPC, беспрепятственное осуществление антидопинговой деятельности без внешнего вмешательства, сохранение соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA, покрытие расходов IPC на дополнительное тестирование российских спортсменов до 31 декабря 2022 года - выполнение этого пункта также позволит российским спортсменам выступить на Паралимпиадах 2020 (Токио) и 2022 (Пекин) годов под своим флагом. Кроме того, ПКР должен предоставлять IPC отчеты о проделанной работе раз в шесть месяцев как минимум до 2022 года.

Парсонс добавил, что IPC потерял веру в то, что Россия признает доклад Макларена. Невыполнение данного пункта позволит полностью восстановить ПКР только в случае строгого соответствия критериям в течение периода нахождения под особым наблюдением - до 31 декабря 2022 года. Если российский комитет нарушит какой-либо из критериев, IPC может вновь пересмотреть статус ПКР и немедленно отметить условное восстановление.

IPC принял решение временно лишить ПКР членства в своей организации в августе 2016 года на фоне разразившегося в российском спорте допингового скандала после публикации доклада Макларена. Из-за приостановление членства российские спортсмены пропустили летнюю Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в нейтральном статусе.