Клубы большой футбольной пятерки потратили на зимние трансферы $642,8 миллиона

Клубы сильнейших футбольных национальных ассоциаций — Англии, Германии, Испании, Италии и Франции — потратили в зимнее трансферное окно 2019 года (1 — 31 января) на приобретение игроков 642,8 миллиона долларов, что составляет 59,1 процента от общего объема мировых затрат на трансферном рынке. Расходы клубов выросли, согласно сообщению Международной федерации футбола (ФИФА), на 6,4 процента по сравнению с зимними трансферами предыдущего года.

Больше всех потратили клубы Англии — 178,2 миллиона долларов, несмотря на, что нынешние расходы значительно — на 65 процентов — уступают тратам в 2018 году ($509,3 миллиона). Одной из основных причин подобного затишья на футбольном рынке аудиторы называют значительное снижение активности ведущих команд премьер-лиги. Отказались от покупки футболистов «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», а также «Эвертон» и «Саутгемптон».

Самым крупным приобретением стала покупка «Челси» у дортмундской «Боруссии» полузащитника Кристиана Пулишича за 58 миллионов фунтов. Рекордные для себя 20 миллионов фунтов потратил «Ньюкасл» на парагвайского футболиста Мигуэля Альмирона. «Борнмут» приобрел у «Ливерпуля» за 19 миллионов фунтов Доминика Соланке. Расходы английских клубов в зимнее трансферное окно 2011 года составили 225 млн фунтов, тогда как в 2012 году они упали до 60 млн фунтов.

За англичанами следует Италия ($144,6 миллиона; +45,9%). Тройку замыкают немецкие клубы ($112,5 миллиона; +56,7%). На четвертом и пятом местах расположились испанские гранды ($112 миллионов; -70,1%) и французские команды ($95,4 миллиона; +104,6%).

В 2018 году общие затраты футбольных клубов на покупку игроков, согласно статистике ФИФА, достигли $7,03 миллиарда. Тем самым был побит предыдущий рекорд, установленный в 2017-м, когда на футболистов было потрачено более $6,37 миллиарда. Рекордным оказалось и число переходов — 16.533 (на 5,6 процента больше, чем в прошлом году).

По итогам минувшего года сразу шесть команд английской премьер-лиги, как проинформировала ранее международная аудиторская компания Deloitte, вошли в первую десятку к самых успешных футбольных клубов мира по доходам в сезоне 2017/18. При этом «Ливерпуль», занимающий седьмую строчку рейтинга, показал наилучшие результаты по росту доходов, которые за отчетный период увеличились на 25%, до 455 миллионов фунтов (520,6 миллиона евро). В то же время лондонский «Арсенал» опустился в рейтинге сразу на три позиции, оказавшись на девятом месте с 389 млн фунтов (445 млн евро), после того как впервые за 20 лет не сумел отобраться в Лигу чемпионов. Тем не менее «Арсенал» сумел обойти по доходам «Тоттенхэм», заработавший 379 миллионов фунтов (433,6 миллиона евро).

Возглавил же рейтинг мадридский «Реал», заработав 665 миллионов фунтов стерлингов (760,9 миллиона евро), на втором месте испанская «Барселона» — 612 миллионов фунтов (более 700 миллионов евро).

Единственным представителем России в рейтинге оказался петербургский «Зенит», который занял 25-е место из 30 с доходом в 167,8 миллиона евро. Он опередил турецкий «Бешикташ» (165,7 миллиона евро), испанскую «Севилью» (165,2 миллиона евро), французский «Лион» (164,2 миллиона евро), английский «Брайтон» (157,4 миллиона евро) и португальскую «Бенфику» (150,7 миллиона евро).