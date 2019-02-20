Кыргызстан ежегодно будет проводить национальные игры кочевников

Республиканские игры кочевников ежегодно будут проводиться на территории Кыргызстана. Об этом заявил в среду во время поездки в Баткенскую область республики глава кыргызского государства Сооронбай Жээнбеков, сообщила его пресс-служба.

«В целях распространения республиканских игр кочевников в масштабах всей страны решено ежегодно в каждой из областей проводить игры кочевников», — цитирует президента пресс-служба. По его словам, подобные соревнования стали очень популярными среди населения.

«Принимая во внимание важность этих игр, мы решили и в Кыргызстане ежегодно проводить Национальные игры кочевников на республиканском уровне. В этом году игры пройдут в Таласской области — в Манас Ордо, далее эстафету примут другие области нашей страны», — отметил Жээнбеков.

Всемирные игры кочевников проводились раз в два года, в 2014, 2016 и 2018 годах они состоялись в Иссык-Кульской области Кыргызстана. В прошлом году республика передала право проведения следующих состязаний Турции.

В программу третьих Всемирных игр кочевников были включены 37 дисциплин, в том числе конные скачки, состязания по национальным видам борьбы, единоборства, перетягивание палки, стрельба из лука, состязания по национальным видам охоты и так далее. Заявки на участие в играх подали около 1,5 тысячи атлетов из 66 стран мира и 11 субъектов Российской Федерации. В ходе третьих игр кочевников было разыграно 594 медали, а призовой фонд соревнований составил чуть более 400 тысяч долларов США.