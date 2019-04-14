Турецкий борец Рыза Каяальп стал 9-кратным чемпионом Европы

Турецкий борец Рыза Каяальп одержал уверенную победу в финальном поединке Чемпионата Европы по греко-римской борьбе в столице Румынии Бухаресте.
В финале весовой категории до130 кг Каяальп одержал победу над грузинским борцом Якобом Каджая.
За поединком с трибуны наблюдал министр молодежи и спорта Турции Мухаррем Касапоглу, который и вручил борцу золотую медаль.
Борца в телефонном разговоре поздравил и президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Каяальп стал самым титулованным турецким борцом в истории европейских первенств.
Предыдущий рекорд по числу золотых медалей на ЧЕ среди турецких борцов принадлежал Хамзе Йерликае.