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Турецкий борец Рыза Каяальп стал 9-кратным чемпионом Европы

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
БУХАРЕСТ
Опубликовано 14.04.2019 10:12
Фото: АА

Турецкий борец Рыза Каяальп одержал уверенную победу в финальном поединке Чемпионата Европы по греко-римской борьбе в столице Румынии Бухаресте.

В финале весовой категории до130 кг Каяальп одержал победу над грузинским борцом Якобом Каджая.

За поединком с трибуны наблюдал министр молодежи и спорта Турции Мухаррем Касапоглу, который и вручил борцу золотую медаль.

Борца в телефонном разговоре поздравил и президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Каяальп стал самым титулованным турецким борцом в истории европейских первенств.

Предыдущий рекорд по числу золотых медалей на ЧЕ среди турецких борцов принадлежал Хамзе Йерликае.

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