Ирландский велогонщик Сэм Беннетт выиграл первый этап «Тура Турции»

Победителем первого этапа 55-го «Президентского велосипедного тура Турции» (TUR 2019) стал ирландский велогонщик Сэм Беннетт, выступающий за команду Bora–Hansgrohe.

Велосипедистам предстояло преодолеть 156,7-километровый отрезок трассы между городами Стамбул и Текирдаг. Беннетту удалось преодолеть это расстояние за 3 часа 32 минуты и 34 секунды, получив зеленую майку лидера.

Второе место занял голландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck Quick-Step, а третье — австралийский велогонщик Калеб Юэн, выступающий за команду Lotto Soudal.

Это восьмая по счету победа Сэма Беннетта на этапах «Тура Турции».

Если маршрут предыдущих велотуров в основном проходил по Эгейскому и Средиземноморскому регионам Турции, то TUR-2019 пройдет по маршруту 1963 года.

В велотуре принимают участие 119 спортсменов в составе 17 команд, в том числе шести — мирового уровня.

От Турции в TUR-2019 принимают участие Ахмет Оркен, Онур Балкан, Феритджан Шамлы, Ахмет Акдилек, Мухаммед Аталай, Мустафа Саяр и Халил Ибрагим Доган.

Шесть этапов велотура:

1-й этап — Стамбул - Текирдаг (156,7 км)

2-й этап — Текирдаг - Эджеабат (183,3 км)

3-й этап — Чанаккале - Эдремит (122,6 км)

4-й этап — Балыкесир - Бурса (194,3 км)

5-й этап — Бурса - Картепе (164,1 км)

6-й этап — Сакарья - Стамбул (172,4 км)