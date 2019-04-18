Победитель очередного этапа TUR-2019 поднял флаг Турции во время награждения

Велосипедист нидерландской команды Deceuninck Quick-Step, одержавший победу в третьем этапе 55-го Международного президентского велотура (TUR-2019) в Турции, вышел на трибуну с флагом Турции.

Приближаясь к финишу Фабио Якобсен зацепил велосипедом за флаг, который держал в руках один из зрителей.

Якобсен доехал до финишной прямой с турецким флагом, а затем невзначай уронил его, что не укрылось от внимания зрителей.

На церемонии вручения наград Якобсен вышел на трубу с турецким флагом, вернув симпатию зрителей.

22-летний велосипедист сообщил, что сожалеет о том, что после финиша случайно уронил флаг. «Перед последним виражом турецкий флаг зацепился за мой велосипед. Я был очень взволнован. Бросить флаг на землю было ошибкой. У меня не было мысли проявить неуважение к Турции. Очень сожалею о случившемся. Турция — прекрасная страна, мне здесь очень нравится», — сказал спортсмен.

Якобсен также выразил удовлетворение победой в третьем этапе TUR-2019.