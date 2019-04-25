В Баку завершается подготовка к гонкам Formula 1

В Баку завершаются последние приготовления к предстоящим гонкам Гран-при Европы Formula 1, которые пройдут в столице Азербайджана в четвертый раз 26-28 апреля.

Центральные улицы Баку, на которых пройдут гонки, закрыты для движения транспорта.

Вдоль трассы гонок установлены защитные барьеры, усилены меры безопасности. На площади «Азадлыг» в Баку также установлены пункты pit stop.

Зрители смогут наблюдать за гонками с трибун, установленных на площадях Азадлыг и Азнефть, у Девичьей башни, крепостных ворот и в других исторических частях столицы.

Организатор Formula 1, компания Baku City Circuit сообщает, что за соревнованиями будут наблюдать 28 тысяч зрителей, в том числе 18 тысяч — с трибун.

Большую часть билетов на гонки Formula 1 приобрели туристы из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.

Гонки стартуют на площади «Азадлыг». Пилоты F1 преодолеют расстояние немногим более шести километров, и болиды сделают по Баку 51 круг.