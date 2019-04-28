Пилот Mercedes Боттас победил на этапе «Формулы-1» в Азербайджане

Определился победитель Гран-при «Формулы-1» SOCAR Азербайджан.

Первое место занял пилот команды Mercedes Валттери Боттас. Вторым к финишу пришел его товарищ по команде — Льюис Хэмилтон. Третьим стал Себастьян Феттель (Ferrari).

Российский пилот «Торо Росо» Даниил Квят сошел с гонки после столкновения с пилотом «Рено» Даниэлем Риккьярдо. Во время заезда россиянин и австралиец пропустили поворот, Риккьярдо пытался вернуться в гонку и врезался в болид Квята, сдавая задним ходом. Напарник россиянина по команде представитель Таиланда Александер Албон финишировал 11-м.

После четырех гонок в общем зачете лидирует Боттас, в активе финна 87 очков, вторым идет Хэмилтон (86), на третьей строчке — Феттель (52). Квят идет на 16-м месте, в активе россиянина одно очко, Албон — 15-й (3).

Финишную линию после 51 круга пересекли в целом 16 пилотов.

За гонками с трибуны наблюдал и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Бакинские соревнования стали 1001-ми по счету Гран-при в истории «Формулы-1».

Льюис Хэмилтон, одержавший победу в организованном в Китае 1000-м Гран-при Formula 1, вошел в историю как первый пилот, ставший победителем двух юбилейных Гран-при. Так, он также завоевал победу на 900-м Гран-при, организованном в Бахрейне в 2014 году. Протяженность Бакинского трека составила 6 километров, а общая дистанция — 306 километров.

Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных.

Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров, а самой узкой части вокруг «Ичеришехер», в том числе на 7-м и 8-м поворотах, — 7,6 метра.

Соревнования Гран-при Азербайджана «Формула-1» стартовали в Баку 26 апреля. В первый день соревнований пилоты испытали свои силы в двух свободных заездах.

В рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» также состоялись соревнования «Формула-2».

Соревнования Formula 1 проведены в Азербайджане четвертый год.

Победителем Гран-при Европы «Формулы-1», проходившего в Баку в 2016 году, был немецкий пилот команды Mercedes Нико Росберг.

В 2017 году Гран-при Азербайджана «Формулы-1» увенчалось победой австралийского пилота команды Red Bull Racing Даниэля Риккардо, а на прошлогоднем Гран-при победу одержал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Следующий этап пройдет в Испании с 9 по 12 мая.