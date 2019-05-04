В Германии фанаты собрали 3 миллиона евро, чтобы спасти от долгов любимый клуб

Фанаты немецкого футбольного клуба «Кайзерслаутерн» собрали три миллиона евро, чтобы помочь команде договориться с инвесторами и выбраться из долговой ямы. Об этом сообщила пресс-служба четырехкратного чемпиона Германии, оказавшегося на грани исчезновения.

«Нам остается только поблагодарить всех, кто принял участие в акции, — сказал глава финансового отдела «Кайзерслаутерна» Михаэль Клат. — Понимаем, что это не является чем-то, что само собой разумеется. Однако именно это является отличительной чертой нашего традиционного клуба».

Акция представляла собой, по сути, продажу долговых обязательств, эмитентом выступил сам клуб. Все «пожертвования» руководство обязуется вернуть через три года с доходностью в 5%. Такая схема уже была опробована в 2013 году — тогда болельщики собрали 6,7 млн евро.

Обязательства «Кайзерслаутерна» перед кредиторами составляют 20 миллионов евро. Сейчас спасти клуб от банкротства и исчезновения может инвестор из Люксембурга, однако если переговоры зайдут в тупик, то четырехкратный чемпион лишится лицензии.

«Кайзерслаутерн» занимал первую строчку в бундеслиге в 1951, 1953, 1991 и 1998 годах. Причем в 1998 году команда застолбила за собой уникальное достижение — чемпионство футболисты завоевали на следующий год после выхода из второй бундеслиги. Из достижений на международной арене клуб может похвастать полуфиналом Кубка УЕФА в 1982 и 2001 году, а также четвертьфиналом Лиги чемпионов 1999 года.

В настоящее время команда идет на 11 месте в третьем дивизионе.